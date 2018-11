Exclusiva: esto es lo que Angela Aguilar hubiera dicho si se ganaba el Latin GRAMMY

Por Celeste Rodas de Juárez



A sus 15 años, Angela Aguilar ha desfilado por la alfombra roja de los Latin GRAMMY innumerables veces, aunque la semana pasada fue la primera vez que lo hizo como nominada. “Desde chiquita mi papá (Pepe Aguilar) me llevó a los Latin GRAMMY y caminaba con él en la alfombra (...) Es una experiencia muy padre, por eso no me puse nerviosa este año”, comenta en una entrevista exclusiva con Univision Entretenimiento, antes de recordar que sí hubo un detalle que le causó gran sorpresa.

“En la alfombra roja hay dos pantallas enormes y allí se van pasando imágenes de lo que va a ser la ceremonia y, cuando yo estaba dando una entrevista en la alfombra, miré sin querer a la cámara y ví mi cara al lado de la de J Balvin en esas pantallas tan grandotas. Me sorprendió mucho”.

Una de las experiencias más bonitas que tuvo en los Latin GRAMMY fue haber compartido con tantos colegas e incluso salir con un miembro más de la familia: El David Aguilar. “El es muy divertido. Estábamos en un evento y me dijo ‘prima ¿cómo estás?’. Después me contó que todos le dicen que somos parientes. Cuando él salió al escenario yo le mandé un mensaje interno por Instagram diciendo ‘felicidades primo’; cuando yo canté él hizo lo mismo y así es como salí del Latin GRAMMY con un primo nuevo".

"Quiero ser un buen ejemplo"

Admite que ganar uno de los dos Latin GRAMMY a los que estaba nominada (Mejor Nuevo Artista y Mejor Album de Mariachi por su disco ‘Primero soy mexicana’) le causaba ilusión, pero precisamente por eso tomó sus precauciones. “Algo que entendí bien, desde el momento de la nominación, es que no podía hacer nada para ganármelo porque esa decisión no estaba en mi poder, sino en la Academia. Lo único que yo podía controlar era mi actuación, así es que me concentré lo más posible en mi canción”.

Esa concentración la acompañó hasta el mismo día del show. “Fue un milagro que no me callera en el escenario, porque casi no abrí los ojos, creo que hasta me vi un poco sangrona por tenerlos cerrados tanto tiempo para concentrarme", dice en broma. No escuchar su nombre entre los ganadores es algo que pronto se quitó de la cabeza. “Tengo claro que desde que decidí cantar o cuando grabé este disco, no lo hice pensando en que me iba a ganar un premio, lo hice porque amo la música, porque es algo que tengo en la sangre, por mi familia, porque amo al público”.

Y el público, precisamente, fue quien le entregó el máximo premio esa noche. “Aún me emociono mucho cuando recuerdo que yo estaba cantando ‘La llorona’ y la gente se comenzó a parar. Al principio me asusté un poco porque por mi casa acaba de haber un gran incendio y pensé '¿se estará quemando algo?' Pero me di cuenta que se pararon para aplaudirme. Fue una emoción muy grande".

Ella es Ángela Aguilar, una de las hijas de Pepe Aguilar que heredó su talento Cargando galería

Para ella la velada tuvo dos momentos “priceless”: ver a sus papás y hermanos en la primera fila aplaudiéndola y luego llegar a los brazos de su padre backstage, tras su presentación. “Escuchar a tus padres decir que están orgullosos de ti es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida”, confiesa.

A pesar de su juventud, está muy consciente de su poder de convocatoria: “Quiero ser un buen ejemplo. Por eso tenía pensado que, si ganaba el Latin GRAMMY, quería decirles a las niñas que no creen que no van a lograr su sueño, que luchen por él. Yo soy una de las pocas mujeres que canta mariachi y quiero que otras niñas sepan que pueden luchar por su sueño aunque sea en algo donde no hay tantas mujeres. También les quiero pedir a los jóvenes que no se nos olviden de la música de nuestros ancestros. Es parte de nuestra sangre; luchemos porque este género siga creciendo. Es nuestro”.

Rival de nadie

Con tantas alegrías en su vida, la heredera de la dinastía Aguilar no tiene espacio en su corazón para malos sentimientos. Por eso asegura que con Karol G, quien ganó el premio a Mejor Nuevo Artista para el que ella también estaba nominada, no hay rivalidad. Es más, se aleja de criticar el reggaetón.

"Me gusta la música buena, no importa de qué género sea", indica. "Así como hay canciones de música ranchera muy malas, hay otras muy buenas, igual pasa con el reggaetón o la música en general. Si hay una canción de reggaetón buena, la aplaudo”. También la baila pues, confiesa que en la fiesta de sus quince años sus papás, ella, y todos los invitados bailaron un par de canciones de reggaetón.

Fuera de la música, la vida de esta estrella pasa como la de la cualquier otra joven de su edad. “Tengo que levantarme muy temprano para ir a la escuela y estudiar mucho, porque los fines de semana casi siempre estoy fuera de casa dando conciertos. Me gusta ir al gimnasio, estar con mis amigas... Me encanta la ropa y el maquillaje. Tengo más ropa de la que puedo contar y más maquillaje que mi mamá, mi tía, mi hermana y mi abuela todas juntas”.