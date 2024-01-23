Descargar App
El Bueno, La Mala y El Feo

El Bueno La Mala y El Feo te paga los biles

Participa en El Bueno La Mala y El Feo y podrás ganar $1,000 diarios.

Por:
Univision

Participa sintonizando El Bueno La Mala y El Feo en tu emisora de radio local asociada, y podrás tener la oportunidad de ganar.

Si el inicio de año está siendo difícil, El Bueno La Mala y El Feo te ayudarán pagando los biles. Simplemente tienes que escuchar el show y estar atento al momento en que se mencione qué factura pagaremos por ti ese día en particular. Luego, presta atención cuando el presentador del show pregunte a los oyentes qué factura se pagará ese día específico, e indique que las líneas telefónicas para el sorteo se han abierto. Cuando se indique, llama al número de teléfono proporcionado y sé la llamada número uno con la respuesta correcta para ganar $1,000. Si la respuesta es incorrecta, la cantidad diaria se acumulará para el próximo día, brindando una nueva oportunidad.

Los posibles ganadores cada día ganarán un premio de tarjeta de regalo prepaga de $1,000. El Valor Aproximado de Venta Máximo ("ARV") de todos los premios es de $27,000.

Tienes desde el 25 de enero hasta el 29 de febrero para participar.

Conoce acá las reglas completas de este concurso


