😱 Evaluna, Jennifer López y otras famosas que se han comido su placenta

La influencer comenzó a usar este curioso método luego del nacimiento de su segundo hijo Saint West. Kim consumió en pastillas su placenta deshidratada para evitar la depresión postparto, según la artista, otra de las virtudes que tiene es que aumenta la energía y la vitalidad de las hormonas femeninas: “Cuando digo que me ‘he comido mi placenta’, me refiero a que la estoy consumiendo deshidratada y convertida en una pastilla, no es que la haya frito y me esté comiendo como un filete algo que ha pensado mucha gente”