¿Está Bad Bunny combatiendo el machismo o promoviendo su próximo álbum ?

Todo comenzó cuando Bad Bunny, a finales de enero, borró todas sus publicaciones de Instagram y subió un solo ‘post’ para anunciar su nueva gira mundial. En el video, Bad Bunny cena con su pareja, Gabriela, en un escenario romántico en la playa. "Yo espero que no me dejes sola", le dice Gabriela a Benito, a lo que el cantante responde, "tengo que trabajar y hacer cosas, pero obvio que no te voy a dejar sola, nunca te voy a dejar sola".