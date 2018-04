Estudiantes de todo el país abandonan sus clases para conmemorar la masacre de Columbine e impulsar un mayor control de armas

MIAMI, Florida.- Los estudiantes del sur de Florida salieron de sus aulas el viernes como parte de una protesta nacional contra la violencia armada que han llamado el 'National School Walkout'.

Antes de que empezara la jornada escolar, un grupo de maestros de Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, iniciaron la protesta levantando carteles frente a la secundaria, para unirse a este día de activismo contra la violencia en las escuelas. "Nunca más", "Armame con fondos", "Apoya la seguridad escolar", fueron algunos de los mensajes que llevaban los docentes en sus pancartas.

Más tarde, fueron los estudiantes de varias escuelas que salieron de sus aulas en el 'día nacional de acción contra la violencia armada en las escuelas', que precisamente coincide con el 19 aniversario de la masacre de Columbine. Se estima que al menos 2,400 eventos se lleven a cabo en todo el país.

David Hogg, líder del movimiento Never Again, celebró que las actividades por un mayor control de armas sigan realizándose. "Es algo bueno que las cosas se hayan calmado al menos un poco, pero lo importante es recordar que la gente todavía está tomando medidas", dijo el sobreviviente de la masacre de Parkland a Local 10 News.



Cientos de alumnos de Stoneman Douglas, la escuela más recientemente golpeada por un tiroteo masivo en el que murieron 17 personas, marcharon desde el campus hasta Pine Trails Park.

En el parque, un grupo de madres de niños demasiado pequeños para salir a marchar montaron una mesa para inscribir a nuevos votantes con la League of Women Voters y recogiendo firmas para varias peticiones.

Además, un grupo de West Boca Raton Community High School, muy cerca de Parkland, salió al patio de su plantel para sumarse a la protesta. Los jóvenes hicieron una dramatización, en la cual 50 estudiantes se acostaron en el suelo para simbolizar a sus compañeros caídos en los tiroteos. Luego marcharon marcharon afuera y se reunieron alrededor la bandera donde hicieron una breve ceremonia y volvieron a clases.



La escuela de Columbine en Littleton, Colorado, permanecerá cerrada hoy, pero sus estudiantes estarán haciendo obras de servicio público, para recordar a las 13 víctimas asesinadas en el tiroteo. Mientras tanto, estudiantes de todo el país se sumaron a la conmemoración.

En la capital, un grupo de manifestantes se reunión frente a la Casa Blanca donde hicieron un minuto de silencio por las víctimas de los tiroteos, posteriormente marcharon dos millas hacia el Capitolio.



The #NationalSchoolWalkout Moment of Silence and rally in front of the @WhiteHouse is over, and over a thousand students are marching the two miles to the @USCapitol! pic.twitter.com/c90QTN0ODE