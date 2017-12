El vuelo 175 de All Nippon Airways con rumbo a Japón salió del Aeropuerto Internacional de Los Angeles este martes a las 11:36 am. Pero, tras cuatro horas de vuelo, los 226 pasajeros regresaron a su punto de partida después de que la tripulación descubriera que un pasajero había abordado la nave por error y decidiera dar media vuelta.

En la aeronave, la modelo Christine Teigen, esposa del músico John Legend, narraba el incidente a sus más de 9 millones de seguidores: "La primera vez que me sucede en un avión: 4 horas en un vuelo de 11 horas y estamos dando la vuelta porque tenemos un pasajero que se supone que no debe estar en este avión. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos que regresar? No sé", escribió Teigen.



a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know

— christine teigen (@chrissyteigen) 27 de diciembre de 2017