Parecía un camión de paquetería UPS, pero en su interior encontraron 77 indocumentados hacinados

Los inmigrantes viajaban apretujados en la zona de carga del vehículo, que fue detenido en una carretera cerca de la frontera entre California y México. El chofer aceptó que le habían ofrecido una paga de 100 dólares por cada persona que transportara a un lugar no especificado.

LOS ÁNGELES, California.- Las autoridades detuvieron la tarde del lunes a un falso camión de la empresa de paquetería UPS en el cual viajaban hacinados 77 inmigrantes indocumentados, entre estos cinco niños. Según una acusación federal, este vehículo transitaba erráticamente sobre una carretera de San Diego, cerca de la frontera entre México y California.

El camión fue detenido por un agente de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) poco antes de las 5:00 pm. El oficial detectó que dicho vehículo no tenía etiquetas y zigzagueaba mientras circulaba por la carretera Old Highway 80, aproximadamente a una milla al oeste de Tierra Del Sol Road, en Boulevard, una zona no incorporada del condado de San Diego.



Los 77 inmigrantes se encontraban apretujados en la zona de carga del camión.

Un agente de la Patrulla Fronteriza que se acercó al vehículo detenido, notó que estaba rodando “extremadamente bajo” por el sobrepeso y tenía lo que parecía ser pintura fresca en la parte trasera. Además, le alertó un intenso olor a sudor y a un jabón de tocador usado comúnmente en México.

De acuerdo con la demanda penal que se interpuso en la corte federal de San Diego el martes, el agente federal abrió la puerta del vehículo y encontró a decenas de personas de pie, quienes sudaban excesivamente. Todos admitieron haber ingresado al país ilegalmente.





El chofer del camión, Shawn Lee Seiler, un ciudadano estadounidense, aceptó en un interrogatorio que el vehículo era suyo, que era un traficante de personas y que le habían ofrecido una paga de 100 dólares por cada inmigrante que transportara a un lugar no especificado.

El sospechoso dijo a las autoridades federales que había hecho un trato para llevar solo a 50 personas esa noche. Según su relato, le sorprendió enterarse que habían entrado 77 inmigrantes en su vehículo.

Seiler fue arrestado bajo el cargo de transportar inmigrantes no autorizados para obtener ganancias financieras. También se presentaron cargos penales contra dos de los inmigrantes que viajaban en el camión, tras descubrirse que tenían deportaciones anteriores: una ejecutada el 9 de enero en San Ysidro, en California; y otra el 14 de mayo de 2015 en El Paso, en Texas.



El resto de los inmigrantes detenidos están siendo considerados como testigos en este caso.

Ni la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), ni la Fiscalía federal en San Diego, comentaron sobre este incidente.

El uso de autos oficiales falsos para transportar indocumentados y droga no es nuevo en la frontera. Desde 2015 se han descubierto al menos una camioneta clonada de la Patrulla Fronteriza, dos coches que intentaron pasar como vehículos del Distrito de Irrigación de Imperial (una agencia del sur de California) y un carro que fingía ofrecer servicio en una carretera de Texas.



