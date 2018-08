Demandan destitución del alcalde de Tijuana tras 1,500 homicidios en el año

“Pero no quise que fuera solo una protesta, sino que presentáramos opciones”, dijo. Sin embargo hace tres días las mismas autoridades informaron que el número de homicidios alcanzaba cifras nunca antes vistas, un día después un desconocido mató de un disparo a un niño de 13 años de edad, y al siguiente día, el alcalde subió a sus redes sociales una foto suya en San Diego, donde se disponía a participar sonriente en un partido de golf.

“Los homicidios alcanzan en Tijuana números que no habíamos visto; casi todos tenemos algún familiar o conocido que le sobrevive a alguien que fue asesinado pero esas muertes son nada más una punta de iceberg”, dijo la señora.

“Pero nuestro caso, nuestro pesar, no sale en las noticias y es muy doloroso, porque no sabemos si debemos rezar a alguien o dónde está para rezarle”, agregó la señora Jaques, “ en Tijuana hay cientos de desaparecidos, y ahora quienes más desaparecen son jovencitas, casi niñas, de las que no se sabe si debieran contarse como homicidios, nadie sabe qué pasó”.