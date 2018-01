El controvertido plan de Trump de expandir la extracción de petróleo y gas al 90% de las costas de EEUU

SAN JOSÉ, California.- Este jueves el secretario del Interior, Ryan Zinke, sorprendió al país anunciando un plan para habilitar contratos de arrendamiento para la explotación de petróleo en cerca del 90% de las aguas costeras de Estados Unidos.

La impopular iniciativa propone abrir a licitación 47 zonas para la extracción de petróleo y gas a partir de 2019 y por cinco años, es decir, hasta el 2024. Este drástico aumento permitiría esa actividad en las aguas frente a California por primera vez en más de tres décadas.

Según la propuesta, solo una de las 26 áreas de planificación en el Océano Ártico, el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Océano Atlántico estaría fuera de los límites de la exploración de petróleo y gas.

Hace solo unos días, esta misma administración propuso revertir las normas de seguridad para las plataformas existentes para incentivar a las empresas petroleras, pues se les ahorran una buena cantidad de millones. Esta normativa fue creada tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el 2010 y del consecuente derrame que produjo de más de 8,215 millones de galones de petróleo en el Golfo de México, contaminando playas desde Louisiana hasta Florida y causando la muerte de miles de animales.



"El mar no es el patio de Trump"

La expansión de plataformas petroleras en la zona costera enfrenta fuerte oposición de representantes de los dos partidos (Republicano y Demócrata) en localidades de litorales, así como un centenar de gobernadores de estados como Nueva Jersey, Carolina del Norte y del Sur, Virginia y Florida.

Por ejemplo, el gobernador republicano de Florida, Rick Scott, asegura que ese plan es una amenaza para los recursos naturales de su estado. El turismo de playa en las costas del Atlántico y el Golfo genera casi 50,000 millones de dólares y medio millón de empleos al año.

"Proteger nuestro medioambiente y nuestros preciosos recursos naturales es una prioridad para el gobernador Hogan", dijo Douglass Mayer, portavoz del gobernador de Maryland, Larry Hogan (R). Mayer dijo a The New York Times que Hogan ordenó a su fiscal general "tomar cualquier acción legal necesaria contra el gobierno federal para evitar esta posible exploración".



A pesar de que Zinke juró que la administración de Trump haría caso de las salvaguardas ambientales, la medida fue rápidamente denunciada por organismos de defensa del ambiente. "Más que escuchar a quienes deben servir, Trump y Zinke escuchan a industriales que financiaron su campaña e integran su administración", denuncia la organización Sierra Club.

Esta y otros 60 grupos ambientalistas se aliaron para oponerse. Ellos aseguran que la implementación de este plan podría provocar daños severos, irreversibles e inaceptables sobre la fauna y flora marina estadounidense con consecuencias profundas para la economía y salud de las comunidades costeras.

"El mar no es el patio de juegos privado del presidente Trump, pertenece a todos los estadounidenses y el público desea verlo protegidos, preservado, no vendido a las compañías petroleras", dice el comunicado firmado por los líderes la Liga de Votantes a favor de la Conservación (League of Conservation Voters) y del Sierra Club, del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council), entre otros.

"Este es apenas un borrador del programa. Nada es definitivo", dijo Zinke en declaraciones en una conferencia de prensa telefónica. Eso significa que los estados, las comunidades locales y las delegaciones del Congreso aún pueden expresar su opinión y voto antes de que entre en vigencia.



La perforación costera llevó a la explosión de Deepwater Horizon en 2010 y el posterior derrame de crudo en el Golfo de México. Los efectos del derrame se siguen sintiendo más de siete años después.