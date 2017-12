DHS asegura que el muro fronterizo se construirá "pronto" (tras las pruebas de ocho modelos)

LOS ÁNGELES, California.- Mientras un equipo de tácticas especiales de la Patrulla Fronteriza continúa realizando pruebas a los ocho modelos del muro fronterizo que se levantaron en San Diego, California, la nueva titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo este miércoles que espera que se inicie "pronto" la construcción de la valla que dividiría definitivamente a Estados Unidos y México.

"Esperamos que pronto (comiencen las obras de construcción en la frontera). Como saben, estamos probando y evaluando las fallas de los prototipos ahora y una vez que tengamos la declaración del funcionamiento, que entendamos las necesidades, avanzaremos en esa iniciativa", declaró la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, en una conferencia de prensa que se realizó en la frontera de Texas.



Nielsen indicó que la prioridad del gobierno de Donald Trump es asegurar la frontera sur enfocados en tres componentes: personal, tecnología e infraestructura. Por otro lado, culpó las "políticas fallidas" de administraciones anteriores que, a su parecer, han generado una "crisis nacional". Pese a los esfuerzos de las autoridades, afirmó, "miles de indocumentados aún tratan de cruzar la frontera cada mes".

Desde finales de noviembre y hasta mediados de este mes, agentes fronterizos han utilizado martillos, cuerdas y sierras para evaluar "en un entorno real" la efectividad de los ocho modelos del muro, los cuales triplican el tamaño de la oxidada y perforada valla metálica que desde la década de 1990 ha dividido a San Diego y Tijuana (México).

Una unidad especializada de la Patrulla Fronteriza utilizó la semana pasada arneses para escalar las ocho imponentes paredes de concreto y metal, incluso cargando mochilas similares a las que usan los traficantes de droga. En otras pruebas, los agentes lanzaron ganchos a la parte superior de las paredes.

También las han sometido a golpes de martillos, hachas y sierras. La evaluación incluye, además, la excavación de túneles, imitando el método de tráfico de narcóticos utilizado por el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Y se realizarían pruebas con versiones más pequeñas de los muros en un sitio no revelado en San Diego.



Desde el lado estadounidense no se pueden observar estas evaluaciones, ya que los modelos se encuentran en una zona restringida; incluso se le ha negado el acceso a la prensa. Pero estas prácticas se pueden apreciar fácilmente desde una zona industrial en Tijuana.





El DHS espera terminar a mediados de diciembre el que ha llamado un periodo de detección de fallas. "Queremos y necesitamos hacer más para asegurar nuestra frontera", dijo Nielsen.

Los ocho modelos se edificaron en un paraje remoto en el sureste de San Diego, donde termina un corredor de 13.6 millas con doble barda. Cuatro son de concreto, dos de metal y dos más combinan ambos materiales. Costaron alrededor de 20 millones de dólares y su construcción empezó el 26 de septiembre y concluyó el 26 de octubre. Antes que la Patrulla Fronteriza empezara a golpearlos y treparlos, se dio un mes para que estas paredes secaran por completo.

La administración Trump dijo que elegirá solo un modelo: el que sea "impenetrable", difícil de escalar y que complique excavar debajo de este. Según cifras oficiales, en California y Arizona se han descubierto 231 túneles de los carteles de la droga desde el año 1990 y hasta enero de 2017.



Activistas creen que la valla divisoria que ha propuesto Trump hará aún más peligroso el cruce de los indocumentados, quienes huyen de la violencia y la falta de oportunidades en sus lugares de origen. "También salen las posibilidades de extorsiones, secuestros; sí complica la vida de los que quieren cruzar, sin duda", dijo Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana.

Cifras conservadoras estiman que esa barda costaría alrededor de 21,000 millones de dólares, pero esa cantidad está en vilo porque legisladores demócratas han rechazado propuestas anteriores para renovar y edificar muros, además por demandas que alegan violaciones a leyes ambientalistas.

Las constructoras que compiten por este contrato son Caddell Construction Co. de Alabama, W.G. Yates & Sons Construction Co. de Mississippi, Fisher Sand & Gravel Co. de Arizona, Texas Sterling Construction Co. de dicho estado, KWR Construction Inc. de Arizona y ELTA North America Inc. de Maryland.