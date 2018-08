Disney anunció a finales de julio que dejará de usar los popotes en sus parques de atracciones a partir de mediados de 2019. Por su parte, la cadena de cafetería Starbucks se comprometió a no ofrecer estos utensilios en ninguna de sus sucursales desde el año 2020. Y McDonalds indicó que comenzaría a usar pitillos de papel en sus establecimientos del Reino Unido.

Si bien la prohibición que intenta promulgar el Estado Dorado no es total, los promotores de la iniciativa confían en que sentará un precedente hacia la reducción del consumo de plástico en todo el país. De hecho, las sanciones para los negocios infractores son casi significativas: solo 25 dólares por día y teniendo un límite anual de 300 dólares.

Por otro lado, quedan fuera de su radar los restaurantes de comida rápida, una cifra importante en el estado donde nacieron las franquicias McDonalds, Jack in the Box, Panda Express, In-N-Out Burger y Taco Bell. Aquí hay 3.6 establecimientos de ese tipo por cada 10,000 habitantes, según datos.

Un análisis legislativo sugería de la iniciativa no lograría una reducción considerable del número de popotes que se usan a diario precisamente porque no abarca a estas cadenas de comida rápida. Quizás por ello dicha industria y la Cámara de Comercio estatal no se opusieron.