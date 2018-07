“Un oficial le preguntó: ¿De quién son esos niños? ¿Los estás metiendo de México para acá? ¿O te los estás llevando sin permiso?”, dijo a Univision Noticias, María Valle, madre de los cuatro hijos de García y expareja de este. “Le dijeron: ¿Cómo me prueba usted que son sus hijos?”, continuó.

“Me dijo: ‘una mamá va por sus hijos hasta el infierno, a usted no le va a pasar nada, es mejor que usted venga por ellos’. Yo le dije que ya había hecho una carta para que alguien más fuera y me dijo: ‘No haga la carta’”, contó. “Tenía miedo de que me detuvieran y los niños se quedaran solos”, explicó.