"Regresa a tu país", el regaño de un maestro a una alumna hispana por no ponerse de pie en el juramento a la bandera

Una estudiante de 14 años, ciudadana estadounidense y de origen hispano, decidió no levantarse de su silla durante el juramento a la bandera –en forma de protesta– en una preparatoria de California, lo que habría causado el enojo de un profesor que reaccionó gritando e insultándola, según la denuncia que hizo la menor a las autoridades escolares.

LOS ÁNGELES, California. – Un episodio en el que un maestro de Ciencias le habría dicho a una de sus estudiantes hispanas "regresa a tu país" por no ponerse de pie durante el juramento a la bandera tiene en el ojo del huracán a la preparatoria Clovis East en California y al docente en cuestión. Una oleada de críticas se ha levantado en redes sociales por este comportamiento, reportado por medios locales.

The Fresno Bee y la cadena KSFN-TV, citan una denuncia interpuesta el pasado 7 de febrero por la estudiante Thailia Luna en contra de su maestro Ken Dias.

La adolescente, nacida en Estados Unidos y de raíces hispanas y asiáticas, alega que el profesor la agredió verbalmente a través de una serie de "insultos raciales" y trató de humillarla después de que ella se negó a ponerse de pie durante el juramento a la bandera.

La queja presentada a las autoridades escolares por la asolescente de 14 años además alega que Dias le confiscó su teléfono móvil y le gritó "regresa a tu país" en pleno salón de clases, ante la presencia de otros estudiantes.

"En repetidas ocasiones me dijo que era una vergüenza y continuamente me gritó en el aula desde su escritorio", declaró la menor, de acuerdo con los reportes. Al parecer, el altercado llegó a su fin cuando otra estudiante comenzó a llorar y le pidió a Dias que parara.



Thailia Luna explicó que se negó a participar en el juramento a la bandera –un acto patriótico que se practica en los planteles escolares– como una protesta simbólica en contra del racismo en el país.

En un comunicado enviado a Univision Noticias, Kelly Avants, la directora de comunicaciones del Distrito Escolar Unificado de Clovis, indicó que no podía presentar más detalles sobre el incidente debido a las leyes de confidencialidad que protegen a los estudiantes y los maestros. Sin embargo, explicó las políticas escolares en torno a estos casos.

"Si un estudiante desea no participar en los actos patrióticos diarios, está en su derecho y ningún miembro del personal puede interferir directamente con el derecho a la libertad de expresión del alumno. Además, un estudiante no será disciplinado si elige de manera pacífica, no participar en este tipo de actividades", aclaró la vocera.



Avants agregó que "cualquier situación en la que no se cumplan nuestras expectativas de respeto mutuo, como las denuncias presentadas en The Fresno Bee, sería motivo de preocupación".

El Distrito Escolar Unificado de Clovis asegura que investiga las denuncias hechas por los estudiantes, los maestros y los padres de familia. Sin embargo, por el momento no se ha dado a conocer si el maestro Ken Dias está siendo investigado o si podría enfrentar alguna acción disciplinaria. Solo se sabe que el profesor estuvo ausente los dos días posteriores al incidente (jueves y viernes de la semana pasada).

Dias, quien ha ganado varios premios profesionales y fue nominado a maestro del año en el condado de Fresno en 2016, no ha comentado sobre las acusaciones en su contra.

Por su parte, algunos estudiantes de la preparatoria han recurrido a las redes sociales para expresar su solidaridad con su compañera de clases Thailia Luna.

"El miércoles pasado el señor Dias, un maestro de East regañó a una estudiante por no ponerse de pie durante el juramento a la bandera y luego le dijo a la estudiante "regresa a Mexico". No fue el jueves ni el viernes, pero regresa a la escuela el martes", escribió Tiffany Trang en su cuenta de Twitter.



Twitter

En una entrevista con The Fresno Bee, Trang, de 18 años, agregó que le sorprendía que Ken Dias aún seguía trabajando en la escuela y agregó que el incidente ha sido un tema de conversación entre los estudiantes.

"Es tan indignante saber que uno de nuestros profesores podría decirle algo así a un compañero de clase. La escuela debe ser un ambiente seguro", observó la adolescente.

Las escuelas públicas no pueden obligar a los estudiantes a participar en actos patrióticos como el juramento a la bandera o el himno nacional, dado a que la opción de participar está protegida bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

