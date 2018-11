Estado de emergencia

"No hay razón para estos masivos, mortales y costosos incendios forestales en California, excepto que el manejo forestal sea tan pobre. Miles de millones de dólares se les dan cada año, con tantas vidas perdidas, todo por un asqueroso mal manejo de los bosques. Remédienlo ya o no más fondos federales", escribió el mandatario en su Twitter.

No es la primera vez que hace esto. El mes pasado, en una reunión con su gabinete advirtió que si el estado no se organizaba para evitar estos desastres, no le seguirían "pagando por sus incendios". El presidente utilizó de nuevo el argumento de que los fuegos son causados por no limpiar "los árboles viejos".