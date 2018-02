“Te podemos mandar a tu hija hecha pedazos”: migrantes son blanco de 'secuestros virtuales'

LOS ÁNGELES, California.- Voces agresivas que afirman ser sicarios del narco y que exigen el pago de un rescate para evitar el asesinato de un familiar raptado en México, se han escuchado recientemente en varios hogares hispanos del sur de California. Se trata del conocido método de extorsión llamado ‘secuestro virtual’, pero algunos inmigrantes continúan cayendo en la trampa, alertaron las autoridades.

La Policía de Ventura informó este domingo que ha registrado un notable incremento en las extorsiones telefónicas dirigidas a inmigrantes mexicanos y en las cuales les hacen creer que les llaman miembros de carteles de la droga que han capturado a algún pariente. Una vez enganchados en la mentira, les obligan a depositarles fuertes cantidades de dinero. Al final se enteran que el familiar jamás estuvo en peligro.



Para que sus víctimas crean el engaño, los estafadores emplean todo tipo de artimañas. “Las personas que llaman a menudo usan cómplices para convencer a sus víctimas de la legitimidad de la amenaza. Por ejemplo, una persona que llama puede intentar convencer a una víctima de que secuestraron a su hija haciendo que una joven grite pidiendo ayuda durante la llamada”, indicó la Policía de Ventura.

No está claro cuántos casos de extorsión han ocurrido en Ventura en días recientes. Las autoridades citan que se trata de “múltiples incidentes” y que algunos criminales se han salido con la suya.

“En un caso, la víctima pagó una cantidad y el estafador lo llamó otra vez para exigir un pago más alto”, alertó la Policía. “La mayoría de los esquemas usan varias técnicas para infundir una sensación de miedo, pánico y urgencia en un esfuerzo por apresurar a la víctima a tomar una decisión rápida”, agrega.

Los investigadores creen que los delincuentes están hurgando en las redes sociales para obtener información personas y rastrear a sus víctimas en este lado de la frontera. En México, se ha reportado que varias de estas bandas operan desde las cárceles.

En 2016, las autoridades recibieron más reportes de este tipo de incidentes en Ontario, Folsom y Milpitas.



El migrante que pagó $7,000 por un ‘rapto virtual’

“Te podemos mandar a tu hija hecha pedazos si no accedes a lo que estamos diciéndote”, relató un inmigrante mexicano que fue blanco de un ‘secuestro virtual’, un incidente que Univision 34 reportó en septiembre de 2016.

En ese caso, los delincuentes fingieron que habían raptado a su hija, quien se encontraba estudiando en México, a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp.

“La sacaron de la escuela con mentiras, amenazándola de muerte si no hacía lo que le decían”, contó entonces el afectado.

Este hombre afirmó que los defraudares le llamaron primero a su hija y la obligaron para que rentara un cuarto de hotel. Luego, estos empezaron a comunicarse con él, en Los Ángeles. “Me dijo: ‘¿Aprecias la vida de tu hija? Pues tienes que hacer lo que nosotros digamos, tienes que pagar 20,000 dólares”.



Este tipo de fraude es efectivo porque el pariente supuestamente raptado es llevado con engaños (a veces le dicen que son policías y que lo están protegiendo de algún ataque del narco) a un lugar apartado, generalmente un hotel, y le piden que apague el celular durante unas horas. Por eso, al no tener contacto con la persona “secuestrada”, la víctima cree que efectivamente se trata de una situación de vida o muerte.

Los delincuentes actúan únicamente a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto.

“Era la voz de ella, me dio la fecha de nacimiento, me dio todo; y me dijo ella: ‘haz lo que ellos dicen’”, relató el migrante de Los Ángeles que terminó enviando 7,000 dólares a una mueblería en México.

La Policía de Ventura pide al público tener cuidado con la información personal que se publica en las redes sociales.

Estos son indicadores para evitar ser víctima de un ‘secuestro virtual’: