Por un lado, el actual titular de la agencia, Jim McDonnell, aplaude que sus advertencias antes de que se aprobara la ley de estado santuario (SB 54) ayudaron a no cerrar por completo el acceso que tienen los agentes migratorios a las cárceles locales. Él y otros jefes policiales abogaron para que se incluyera una lista de 800 delitos graves y violentos para transferir a los reos peligroso a custodia de autoridades migratorias.

"Estamos siguiendo la ley. El objetivo es no excluir a ICE de todo lo que hacemos, porque también se encargan de la seguridad del puerto más grande del país (el complejo Los Ángeles-Long Beach) y del aeropuerto de Los Ángeles. Además, son uno de los mejores socios en investigaciones de tráfico sexual", dijo McDonell en una entrevista con Univision Noticias.

"Nosotros no trabajamos de cerca con ICE, pero le damos acceso como la ley indica. Lo valioso es que ICE viene a las cárceles a tomar custodia de alguien que, de lo contrario, estaría libre en los vecindarios", explicó.

Sacar a ICE de las cárceles o no

"Voy a sacar a los agentes de ICE de las cárceles. Haré el traslado de los que califican bajo la ley SB 54 (los convictos por delitos graves) afuera de las cárceles y fuera de la vista de los presos. Voy a dibujar una línea en el suelo muy clara de que no hay una cooperación entre ICE y la Policía local", aseguró Villanueva a este medio.

A quien pretende convertirse en el cuarto hispano que tome el mando del Sheriff angelino le incomoda la lista de crímenes que marcan la excepción bajo la SB 54. "Tengo entendida que fue creada por la administración Trump", reclamó. Sin embargo, esa teoría no está confirmada.

¿Hasta dónde llega ICE?

El departamento ha dicho que los agentes migratorios no tienen acceso a la información de los reclusos más allá de la que está disponible en su sitio de Internet.

"No somos una agencia de inmigración", dijo McDonnell. "Nuestro rol es proteger a todos en nuestras comunidades", enfatizó.

Una competencia reñida

Villanueva, hijo de un puertorriqueño y una estadounidense, ha recibido el apoyo de los electores latinos, en particular de los que viven en el sureste de Los Ángeles, el Valle de San Fernando y Pomona. Él se afianzó otro triunfo simbólico: por primera vez en un siglo el sindicato de alguaciles del condado apoyó a un aspirante en lugar de respaldar al actual titular.

"(McDonnell) ha fracasado. No entiende a la institución, no quiere a los agentes y no tiene interés. Quiere convertir al departamento en la Policía de Los Ángeles, que está muy militarizada", reclamó.