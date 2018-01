Ciudadano estadounidense que deportaron encadenado por error presenta demanda millonaria

LOS ÁNGELES, California.- César Robleto, un ciudadano estadounidense que fue deportado por error a su natal Nicaragua, donde permaneció durante más de siete años hasta su retorno a Los Ángeles en febrero de 2016, interpuso una demanda contra el gobierno federal exigiendo un pago de 50 millones de dólares. Esa equivocación, según él, le ha causado a su familia un profundo daño moral y económico.

"Se me han hecho difíciles estos dos años aquí", dijo Robleto a Univision 34 sobre su complicado regreso a Los Ángeles, que en un principio enfrentó sin hogar, carro, dinero ni empleo. En Nicaragua él se ganó la vida dando clases de inglés y formó una nueva familia. En California dejó a su hijo mayor, ahora adolescente, que sufre de depresión y está en tratamiento psicológico. Lo atribuyen a la lejanía de su padre.



Para este inmigrante que se naturalizó estadounidense a los 17 años, el viacrucis comenzó en 2008 cuando su expareja lo denunció por violencia doméstica. Entonces tenía 19 años. Tras cumplir una sentencia, fue entregado a las autoridades migratorias y pasó 18 meses en el Centro de Detención para Inmigrantes Eloy, en Arizona, tratando de demostrar que se cometía un error y que no tenía un pasaporte estadounidense, prueba de su estatus migratorio, solo porque no lo había tramitado.

Pero poco después de que su madre, Ruth Andrade, llevó el caso a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en un intento desesperado por retener a su hijo en EEUU, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) finalmente lo condujo a un avión para deportarlo. Antes de ingresar a la aeronave, el nicaragüense se resistió y gritó que se cometía una injusticia, que era un estadounidense.

"Me montaron al avión encadenado, era el único ciudadano estadounidense que iba en ese avión", contó Robleto a la agencia EFE en 2016, poco después de su retorno a California. "Me quitaron todo, el estar con mi mamá, el estar con mi familia, mis hermanos, allá no tenía familia: nada", agregó.



Luego de una larga lucha legal, la corte de apelaciones falló a favor de Robleto a finales de 2013, pero -de acuerdo con su testimonio- la embajada estadounidense en Managua se demoró más de dos años para entregarle el pasaporte de EEUU. Él asegura que una campaña que se difundió a través de las redes sociales ayudó a que se agilizara este proceso.

"Los medios han hecho un impacto grande, me han ayudado", comentó el nicaragüense.

Su país natal también le puso una traba: para dejarlo salir le exigió pagar una multa de 5,000 dólares por incurrir en una falta migratoria, haber permanecido como un turista sin permiso durante más de tres meses. En 1989, él y su familia se mudaron legalmente a EEUU, por ello carecía de documentos expedidos en su lugar de origen. Para resolver este problema tramitó el pasaporte de Nicaragua.



Noticias Univision reportó el retorno de Robleto a Los Ángeles a principios de febrero de 2016. Habían pasado nueve años desde aquella deportación forzada. En una escala en el aeropuerto de Miami, Florida, él comentó que se sentía emocionado de volver. "Siento como que estoy soñando y no quiero despertar nunca", expresó entonces.

Ahora, este hombre pide que el gobierno federal responda por los daños que le causaron a él y a su familia. Dice que este error de ICE lo dejó en la calle y lo mantuvo alejado de sus seres queridos.

