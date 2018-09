Ahí también nació su compromiso de no engañar a los clientes hispanos, pues tuvo que ser testigo de prácticas antiéticas en la industria. "Vi muchas injusticias, los latinos son humildes y las agencias toman ventaja. Les venden equipo malo, cambian el millaje, les venden camiones con motores que están dañados o están a punto de dañarse; pasan muchas cosas de las que no se dan cuenta", relata.

Sus aventuras empresariales

Sayda dice que tuvo dudas al iniciar sus proyectos empresariales, pero recomienda a los migrantes sacudirse el miedo. "Yo lloraba y le decía a mi mamá: ‘pero sí yo lo quiero hacer, no le estoy quitando nada a nadie. No estoy robando nada, no estoy quitando ningún empleo, pidiéndole al gobierno’", recuerda.

"Me preocupaba no poder ayudar a la gente"

Según ella, nada de esto habría pasado sin DACA, el alivio migratorio que obtuvo en julio de 2016, porque durante cuatro años no tuvo dinero ni para pagar por este trámite. "Yo soy el ejemplo del negocio que les pagó más de 50,000 dólares en impuestos y del negocio de una dreamer a la que, si no le renuevan DACA, dejará de generar impuestos a este gobierno", señala ella.

Sayda pudo reinscribirse al programa en julio pasado y su tarjeta le llegó a finales de agosto. Durante unas semanas su agencia estuvo en aprietos porque no pudo renovar su licencia de conducir ya que se venció su permiso de trabajo. Temía que la empresa cerrara definitivamente. "No pensaba mucho en mí, pero me preocupaba no poder ayudar a la gente".