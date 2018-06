Pero los familiares de este inmigrante mexicano reclaman que este no debería estar bajo custodia federal. Según ellos, la única falta que cometió es un incidente de violencia doméstica ocurrido en 2001, por el cual no hizo ninguna declaración de culpabilidad en corte.

Pensaban que este caso había sido cerrado años atrás y que García ya no tenía antecedentes penales, por eso su detención los ha tomado por sorpresa . "Me siento mal, todavía estoy confundida, no sé por qué pasó todo esto", dijo su esposa, Dolores García, en una entrevista con Primer Impacto.