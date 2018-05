"Como estaba traumatizada, mis recuerdos de la examinación son vagos, más allá del hecho de que sí recuerdo que el doctor Tyndall me tuvo en la sala de exámenes por un periodo muy largo de tiempo", explicó la egresada de USC en una rueda de prensa junto a su abogada.

La semana pasada Esquivel Hawkins intentó obtener los registros de su visita a la clínica de USC, pero se enteró de que su historial médico había sido destruido entre 2015 y 2017. "Esto es muy descepcionante para mí. Yo fui donde el doctor Tyndall porque fui violada por otro hombre y ahora me siento violada de nuevo: darme cuenta de que el doctor Tyndall fue asignado para atenderme después de una agresión sexual cuando la universidad tenía conocimiento, según reportes, de previas acusaciones de abuso en contra de él", aseguró leyendo su emotivo testimonio.

Ella habla del escándalo que estalló la semana pasada en la universidad en la que estudió, al descubrirse una cara oculta del ginecólogo que trabajó durante casi 30 años en el centro médico de la institución, una faceta que al parecer algunos directivos sí conocían, pero decidieron ignorar. Una información muy delicada y que muchas estudiantes merecían saber, pero que de no ser por una investigación del diario Los Angeles Times aún seguiría siendo un secreto, como solía ser el trato que hicieron el año pasado con Tyndall para que renunciara sigilosamente a cambio de una indemnización.

El comité ejecutivo del Consejo Administrativo de USC anunció este miércoles que abogados externos llevarán a cabo una investigación independiente del asunto. Esta pesquisa sería no solo para analizar el comportamiento de Tyndall, sino también para revisar lo que la junta administrativa ha llamado "las fallas en reportar" que permitieron que este doctor permaneciera en la clínica por 27 años y tratara a decenas de miles de estudiantes.

En medio de la turbulencia, la comunidad universitaria –incluyendo los maestros– han pedido hasta la renuncia del presidente de la universidad, USC, C. L. Max Nikias, quien se ha disculpado en nombre de la institución por no haber hecho pública la investigación interna que fue conducida en 2016 y por la cual decidieron la salida de Tyndall.

Cientos de mujeres hablan

Tras la publicación del reportaje del LA Times, USC se vio en la obligación de reaccionar y una de las medidas que tomó fue abrir una línea telefónica para que posibles víctimas de este doctor llamaran a denunciar sus casos. Desde ese día el teléfono no ha parado de sonar: más de 300 personas han contactado este número de USC y han escrito a un portal establecido con el mismo propósito.

"USC ha pedido a las víctimas que llamen a una línea telefónica especial. Yo lo hice, pero cuando los contacté me dijeron que la información que les estaba dando iría al equipo legal de USC. Estoy muy preocupada porque el interés de su equipo legal es proteger la institución, no a las víctimas", dijo Esquivel Hawkins y explicó que por eso prefirió contactar a la abogada Gloria Allred para que la represente en una demanda formal.

¿Por qué es parecido a las denuncias contra Weinstein? Porque muchos de estos hechos ocurrieron hace años y las víctimas no cuentan con evidencia física. Aún así, la Policía ha pedido explícitamente a las expacientes de Tyndall que los contacten directamente si tienen algo que reportar.

Después de que el diario Los Angeles Times le enviara preguntas detalladas a la universidad acerca de Tyndall, la universidad reconoció que el exdirector del centro médico del campus, Lawrence Neinstein, quien murió en 2016, había recibido quejas del doctor desde al menos el año 2000. Sin embargo, USC expuso que Neinstein manejó a Tyndall "independientemente" y no está claro por qué le permitió seguir trabajando en la clínica.

La excusa de USC para no hacerlo fue decir que ellos no se regían bajo las mismas leyes que los hospitales y clínicas y que las denuncias contra el exginecólogo fueron tomadas por recursos humanos, al ser este un empleado de la institución. Probablemente esta explicación no le convenza a la Junta Médica estatal.