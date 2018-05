"Quiero a mis hijos... y mi marido también"

Rogers justificó el estado de la casa cuando los agentes llegaron al hogar a la desesperación que sufrió al ver que su hijo había desaparecido. "Tenía mucho miedo que mi hijo no estaba", afirmó. "Así que acabé con toda mi casa... saqué todo del armario, levanté las camas", trató de explicar.

Sin embargo, los menores no necesitaron atención médica inmediata al ser separados de sus padres. "No tienen huesos rotos, ni cicatrices mayores", dijo la madre al frente de la casa para argumentar que los menores no habían sido torturados. "Mis niños se golpean, se hacen moratones y aruñazos porque son niños, eso es todo", insistió.