Revisa la mantequilla de maní que tienes en casa: podrías enfermar de salmonela

Si tienes mantequilla de maní Jif cuyo número de lote tiene los primeros cuatro números entre 1274 y 2140 y los siguientes tres números son 425, se trata del producto retirado del mercado. Los CDC recomiendan dejar de consumirlos y tirarlos a la basura. El número de lote se encuentra justo debajo de la fecha de caducidad (“ best if used by”).