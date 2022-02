Tom Brady agradece a Tampa y a los fans Bucaneros al hacer oficial su retiro de la NFL

Y es que Tom Brady se retira de la NFL después de 22 temporadas y como el mariscal de campo más ganador de todos los tiempos. “Siempre he creído que el deporte del fútbol es una propuesta de 'todo incluido': si no hay un compromiso 100% competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego”, escribió en su emotivo mensaje.