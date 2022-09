Sospechoso de matar a mexicana tenía orden de restricción por violencia doméstica, según documentos judiciales

“Era una niña muy alegre, muy feliz. Tenía solamente 27 años, no tenía ni un año en este país. No tiene a nadie. Tenía muchos sueños y no es justo. Tenía dos niños chiquitos en México que estaban con su mamá y que dependían de ella, y ahora esos niños se quedaron sin su madre”, dijo Luz Elena Ortiz, amiga de Hernández.