Racha de violencia: tres balaceras en menos de 72 horas en las carreteras del Área de la Bahía

Las carreteras del Área de la Bahía fueron escenario de una racha de violentos tiroteos ocurridos en las últimas 72 horas. Al menos una de las balaceras está vinculada a actividades de pandillas, según informaron las autoridades. La división del Golden Gate de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) informó que los ataques no fueron aleatorios y tenían un blanco específico. El más reciente ocurrió esta mañana en los carriles dirección oeste de la Autopista Interestatal 80, en la ciudad de Richmond. Hasta el momento las autoridades no cuentan con la descripción del sospechoso involucrado en este incidente. El primer tiroteo de esta jornada violenta ocurrió el sábado pasado sobre la Carretera 4 en el este de la Bahía, que en los últimos años ha sido blanco de decenas de tiroteos. Una mujer de 25 años perdió la vida cuando otro conductor le disparó en varias ocasiones a la altura de Willow Pass Road, en la ciudad de Concord. Las autoridades la identificaron como Destinee Shaharisha, de 25 años. John Franson, vocero de la Patrulla de Caminos, informó que las investigaciones indican que este tiroteo está vinculado a la actividad de pandillas, aunque no ofreció detalles de el o los sospechosos. A poco más de 28 horas después del primer tiroteo, los oficiales del CHP respondieron a otra balacera provocada por un caso de ira al volante sobre la Autopista Interestatal 580 en la zona de Dublin. Una mujer de 24 años resultó herida de bala mientras viajaba en dirección este a bordo de un Honda Accord. La Patrulla de Caminos informó que las lesiones de la víctima no ponen en riesgo su vida y que están trabajando con otras agencias para dar con los responsables, a los que describió como dos sujetos afroamericanos. “Queremos asegurarle al público que estos incidentes no solo serán investigados a fondo, sino que también continuaremos patrullando por tierra y por aire para asegurarnos de brindar el mayor nivel de seguridad a la comunidad”, dijo Franson. El CHP agregó que, de acuerdo con las investigaciones, ninguno de los tres tiroteos está relacionado. Carreteras peligrosas Desde noviembre del 2015, las carreteras del Área de la Bahía bajo la jurisdicción de la división Golden Gate de la Patrulla de Caminos han sido escenario de 185 tiroteos que han dejado decenas de personas heridas. Las propias cifras del CHP ayudan a poner en perspectiva el riesgo que enfrentan los conductores que transitan por estas vías, y es que por lo menos por un periodo de dos años, entre 2016 y 2017, las carreteras de la región registraban en promedio un tiroteo por semana. En los últimos tres años estas balaceras han dejado por lo menos 65 heridas y nueve muertos. Según el CHP, la mayoría de los incidentes han sido ataques premeditados o casos de ira al volante. De las balaceras que tenían un blanco específico, un gran porcentaje está vinculada a las pandillas que operan en la región. A la fecha la Patrulla de Caminos ha realizado un total de 34 arrestos de sospechosos relacionados con uno o más tiroteos ocurridos en las carreteras. El oficial Franson dijo en una conferencia de prensa que el apoyo de la comunidad es indispensable para resolver estos casos. Exhortó a los residentes a reportar cualquier información a una Línea de Atención que está disponible las 24 horas del día en el número (707) 917-4491.