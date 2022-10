San Francisco abre 34 urnas oficiales para las elecciones del 8 de noviembre

Los votantes también pueden devolver las boletas de voto por correo al centro de votación del Ayuntamiento (abierto los días de semana a partir del 11 de octubre, entre las 8 am y las 5 pm, los dos fines de semana inmediatamente anteriores al día de las elecciones entre las 10 am y las 4 pm, y el día de las elecciones, 8 de noviembre, de 7 am a 8 pm).