“O se va de aquí o la arresto”: policía confunde a clienta hispana con sospechosa en un café de California

“Ese no es el punto. (Los empleados de Starbucks) me están diciendo que no la quieren aquí. Así que puede levantarse e irse o la vamos a arrestar por invasión de propiedad privada. Usted decide”, le advierte el agente. A lo largo de la conversación, la instrucción fue repetida en al menos un par de ocasiones más. Tamayo, tranquila en todo momento, responde: “no me voy a ir, tienen a la persona equivocada”.