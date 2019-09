Mountain View aprueba prohibición para que casas rodantes se estacionen en las calles

En la ciudad de Mountain View los propietarios de casas rodantes están en pie de lucha ya que para el verano de 2020 no tendrán un espacio destinado para estacionarse y pasar la noche.

Por el otro lado, residentes de la ciudad se quejan de que las calles no son lugar para estas casas rodantes. La ciudad dice que varios plantearon preocupaciones sanitarias y relacionadas con el tráfico, así como la dificultad para ver por causa de vehículos grandes estacionados en la calle, basura excesiva, aguas residuales y ruido de los generadores.

El consejo también votó por un programa de estacionamiento seguro limitado, para que las casas rodantes, y otros vehículos de más de 7 pies de altura, puedan estacionarse ahí legalmente. Las horas de operación del estacionamiento seguro sería de las 5:00 pm a las 9:00 am. Quienes abogan por las familias en RV’s aseguran que este lugar designado no es una solución, ya que el espacio no es suficientemente grande para resguardar cientos de casas rodantes que existen en la ciudad, señalando que el costo de vida es muy alto y que por eso han terminado viviendo en casas rodantes.