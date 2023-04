“No era dinero, eran periódicos”: Mujer pierde $15,000 ante promesa de cobrar $100,000 de un premio de lotería

"Yo por eso le vengo a mostrar, para que ya no caigan más personas como yo. Y sí la verdad es que duele mucho ese dinero que yo perdí. No es poquito, eran todos los ahorros que yo tenía, y se me fue todo”, cuenta en entrevista con Noticias Univision 14 la mujer hispana a la que llamaremos “María” ante su petición de no revelar su identidad.