Lanzan programa para darles $1,000 mensuales durante 2 años a jóvenes que estuvieron en el sistema de ‘foster care’

“Mi papá empezaba a pegarle a mi mamá y pues hay muchas veces que uno no habla. En esta comunidad uno no habla del dolor de los padres, del dolor de las familias, porque en mi cultura siempre tiene uno que trabajar duro, que seguir adelante. Uno no tiene que hablar tanto del dolor y pues mi papá empezó a tomar y un día vino la Policía y nos quitaron y yo tenía siete años”, cuenta Larios.