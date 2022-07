“Me vieron a los ojos antes de hundirse”: guatemalteco narra cómo sus amigos se ahogaron en un río salvando a un niño

“Todo pasó bien rápido y mis otros dos amigos se iban metiendo al agua y los jaló la corriente. Al tercero, el abuelito, que le dio el niño al otro, también lo empezó a jalar la corriente, y cuando le quité el niño al otro, empecé a nadar con una mano, pero el niño me pegaba y me jalaba del pelo, desesperado, y yo también sentí que me estaba ahogando, ya no podía nadar con una mano yo”, señala Cabrera.