Finn, el gato gigante de California famoso en TikTok, consume hasta $150 mensuales en comida

“En general, entonces, esta situación la conservan los Maine Coons, son carnívoros estrictos. Carnívoro se confunde y luego se piensa que hay que darle carne, pero un carnívoro come prácticamente toda la presa, no solamente la carne, el tejido muscular; come también las vísceras, come los huesos, lo que está dentro de las vísceras. Eso es lo que hace un felino en un medio natural”, explicó.