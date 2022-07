Dónde habrá espectáculos de fuegos artificiales para el 4 de julio en el Área de la Bahía

◾ Antioch | 8 am – 10 pm: la celebración comienza en el centro de la ciudad con un desayuno de pancakes a las 8 am para abrir paso al desfile a las 11 am y al festival con comida y entretenimiento a partir de la 1 pm. El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9:30 pm. Más información en celebrateantioch.org/.