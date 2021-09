Lo que se sabe hasta el momento de la vacuna de Pfizer para niños menores de 12 años

“Hemos visto familias que tienen sus empleos y que al principio tenían mascarillas, pero que infectaban, iban a sus casas y contagiaban a sus familias. La infección en niños es similar a la de los adultos y por una razón que todavía no entendemos, los niños no tienen tantos síntomas como los adultos, aunque sí hemos visto niños hospitalizados o niños que se han muerto, pero el coronavirus no es tan severo en ellos como en adultos”.