De los campos de cultivo a las aulas: a los 58 años, exjornalero se gradúa con honores de la universidad

Sentado en la sala de su casa, Adolfo González muestra orgulloso las fotografías del día de su graduación. Siempre sonriente, portando su toga y birrete, este inmigrante mexicano de origen zapoteco es el vivo reflejo de que nunca es tarde para cumplir los sueños. De una de las paredes blancas en su hogar cuelga ese diploma que lo llena de orgullo y que, además, lo certifica como licenciado en español, un idioma que, curiosamente, no es su lengua natal.

Entre las familias hispanas no es raro que los hijos sigan los pasos de sus padres, pero en el caso de Adolfo ocurrió al revés: fue él quien siguió los pasos de su hija. Hace apenas un año, Marie, la mayor de ellas, se convirtió en la primera de la familia en obtener un título universitario; Adolfo ahora también tiene el suyo, y dice que este logro es solo el principio de su carrera, pues su meta es conseguir una maestría “y el doctorado, si se puede”.

"Me dicen 'oye ya estás grande para regresar a la escuela'. Ya estoy arrugado, tengo cicatrices en la cara, en todo, pero no tengo cicatrizado el cerebro, el cerebro lo tengo intacto", cuenta Adolfo con una sonrisa en el rostro, al tiempo que recuerda muchas de las frases con las que buscaron frenar su lucha por superarse. “¿Ya miraste tu inglés? No es bueno. Tu edad. Ya estás viejo. ¿Tú crees que puedes competir con la juventud en el campo laboral? Olvídate de la escuela", son algunas de las que le vinieron a la mente durante la entrevista con Noticias Univision 14.