Cinco consejos para hacer compras inteligentes durante Navidad

1. Tener un presupuesto fijo y respetarlo, así como apegarse a la lista de las personas a las que queremos dar un presente y no excedernos.

2. No tengas miedo de devolver tus compras. ¿Ya compraste un regalo y tienes dudas? Debes saber que puedes devolver lo que compraste y aún no ha sido entregado. Es posible que hayas dejado llevar por el "frenesí de compras" y gastaste de más, por lo que debes aprovechar las políticas de devolución de las tiendas.

3. Dar regalos no es una obligación. Si tienes que reducir tu lista de personas a las que quieres dar una sorpresa o reducir tu presupuesto este año, no te sientas mal, hay muchos que están pasando por un mal momento económico, pero pese a ello quieren tener un buen gesto.

4. Sé un comprador inteligente. Busca los mejores precios para los artículos que quieres comprar y toma un tiempo para comparar. Prioriza las compras en tiendas que ofrecen mejores precios.

5. Evita las ofertas del tipo "compre ahora, pague después". Ten cuidado con estas ofertas, especialmente cuando se trata de usar su tarjeta de crédito, ya que retrasarse en el pago podría afectar su récord crediticio.