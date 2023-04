“No compren citas”, piden cónsules de México pese al aumento de quejas sobre lo difícil que es conseguirlas

“Cada persona estábamos pagando $150 dólares. Todos nos reunimos en el Casino San Pablo a las 6 am. Yo llamé al Consulado mexicano para que me hicieran la cita, ya fuera en San José, San Francisco o Sacramento, y desgraciadamente me dicen que no había citas”, cuenta el hombre que prefirió ser no identificado por temor a represalias.