“Nunca hay citas. No es justo”: Video muestra cómo venden en $100 citas para trámites en el Consulado de México

“El trámite era sacar mi matrícula y me cobraban $100 dólares por la cita. Si me iba yo en BART o llevaba mi propio carro me iban a cobrar $100, pero si ellos pasaban por mí, me llevaban y me regresaban a mi domicilio, son $140”, cuenta la señora Irene en entrevista con Noticias Univision 14.