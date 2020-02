¿Comer ajo lo previene? ¿Se originó por serpientes? Estos son los mitos y mentiras sobre el coronavirus

SAN JOSÉ, California. – Conforme aumenta el número de casos de nuevo coronavirus confirmados en el mundo también crecen las interrogantes y la falsa información sobre la nueva cepa 2019-nCoV que ha cobrado la vida de 426 personas y contagiado a más de 20,000 personas.

Los gigantes de la tecnología como Facebook y Google están trabajando para limitar la propagación de información falta y contenido potencialmente dañino sobre el coronavirus, en momentos en que las afirmaciones falaces se propagan en internet mucho más rápido que en la vida real.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una serie de desmentidos sobre rumores que circulan acerca de remedios caseros para prevenir el coronavirus y otras fuentes de contagio no demostradas:

¿El coronavirus es nuevo?

Se le conoce como “nuevo coronavirus” debido a la cepa 2019-nCoV, sin embargo, es parte de una familia de coronavirus que fue identificada inicialmente en la década de 1960.

¿Las serpientes son responsables del coronavirus?

Un estudio publicado el pasado 22 de enero en el ‘Journal of Medical Virology’ sugería que la cepa 2019-nCoV provenía de las serpientes, pero sus resultados fueron refutados más tarde por la comunidad científica. Los investigadores sospechan que un murciélago de origen chino puede ser el responsable luego de que el genoma del nuevo coronavirus que afecta a los seres humanos es 96% idéntico al coronavirus encontrado en esa especie.

¿Las mascotas pueden trasmitir el coronavirus?

Tanto perros como gatos son propensos a infectarse con cepas de coronavirus, sin embargo, éstas son distintas a la 2019-nCoV y ninguna de esas variedades se puede trasmitir a un humano. Hasta el momento no hay casos reportados de mascotas que hayan contraído esta cepa del virus.

¿Comer ajo previene el coronavirus?

Mientras el ajo es un alimento sano que tiene propiedades antimicrobiales, no hay ninguna evidencia de que el consumo de ajo haya protegido a las personas del coronavirus.

¿Untarse de aceite de sésamo evita que el coronavirus penetre el cuerpo?

No. El aceite de sésamo no mata el coronavirus. Los desinfectantes químicos que pueden matar el virus 2019-nCoV actúan sobre superficies y no tienen efecto cuando se aplica sobre el cuerpo humano. Estos desinfectantes son peligrosos cuando tienen contacto con la piel.

¿Hacer gárgaras con limpiador bucal protege de la infección?

No. No existe ninguna evidencia de esto. Mientras algunas marcas de limpiador bucal pueden eliminar ciertos microbios de la saliva, no protegen del coronavirus.

¿Limpiar regularmente la nariz con una solución salina protege del coronavirus?

No. Tampoco hay ninguna evidencia de esto. Limpiar la nariz con agua salina ayuda a recuperarse de los resfriados, pero no previene infecciones respiratorias.

¿Las vacunas contra la neumonía protegen del coronavirus?

No. Estas vacunas no protegen del coronavirus. El coronavirus es un virus nuevo y necesita su propia vacuna, que aún no ha sido desarrollada.

¿Es seguro recibir paquetes o cartas de China?

Sí. Los análisis concluyen que los coronavirus no sobreviven por largo tiempo sobre objetos como paquetes o cartas.

¿Hay algún medicamento que pueda prevenir el coronavirus?

En estos momentos no existe ningún medicamento concreto que pueda ser recomendado para prevenir o tratar el coronavirus. Aquellos infectados con el virus deberían recibir tratamiento apropiado para aliviar los síntomas y aquellos con un cuadro severo deberían recibir atención optimizada.

¿Son efectivos los antibióticos en la prevención y el tratamiento del coronavirus?

No. Los antibióticos no funcionan contra los virus, solamente contra las bacterias. El coronavirus es un virus y por tanto los antibióticos no deberían ser usados ni como prevención ni como tratamiento.