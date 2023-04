BART reporta demoras en varias estaciones por emergencia médica y actividad policial

El BART opera de lunes a viernes de 5 a.m. a 12 a.m., los sábados de 6 a.m. a 12 a.m., y los domingos de 8 a.m. a 12 a.m. Los horarios completos de los trenes se pueden encontrar en la página web del BART, en la sección de horarios. También se puede utilizar el planificador de viajes en tiempo real en línea o descargar la aplicación oficial de BART, disponible en iOS y Android.