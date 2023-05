“Nos mutilaron el alma”: padre latino pide ayuda para encontrar a los asesinos de José Alejandro Zavala

“No han construido nada en lo que se refiere a un contexto sólido de pruebas, tanto con personas como con elementos. ¿Por qué no lo han hecho? La verdad no sabemos, ya que desde la escena del crimen tienen balas, tienen el vehículo que consiguieron, tienen mucha evidencia, nosotros les llevamos evidencia tanto de videos como de declaraciones, muchas evidencias que hemos llevado nosotros y pues ellos simplemente no han podido constituir algo sólido para poder tener a uno o varios sospechosos hasta la fecha”, detalló.