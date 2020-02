Arranca proyecto para expandir los carriles exprés sobre la autopista 101 en la Península

Los cierres de carriles se realizarán este martes por la noche a partir de las 9:00 pm hasta las 6:00 am en la autopista 101. Los funcionarios de transporte prevén retrasos máximos a partir de las 9:00 pm hasta las 1:30 am, algunos contratiempos en exceso de 25 minutos. No se anticipan retrasos de más de 15 minutos entre la 1:30 am y las 6:00 am.