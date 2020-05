Un experto nos explica si son reales los avistamientos de 'avispones gigantes' en Texas

"Aunque hay una serie de avistamientos de Vespa mandarinia no confirmados por parte del público, no hay evidencia de que las poblaciones de avispones gigantes estén establecidas en Texas o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Estos avistamientos no confirmados pueden ser especies de avispones parecidas que se sabe que ocurren en los Estados Unidos", dijo el director de comunicaciones del Departamento de Agricultura, Mark Loeffler, a Univision 41.