Su tampón fue sacado en público por un oficial de policía en busca de drogas

El 8 de agosto de 2016, Simms fue sometida a una búsqueda pública durante la cual se extrajo el tampón que llevaba puesto a la vista de agentes de policía masculinos y otras personas cercanas, según una demanda federal presentada el año pasado en el Distrito Oeste de Texas a la que hace referencia The Washington Post.

La mujer demandó a ambas entidades y a la exdetective Mara Wilson por daños no especificados. En la demanda se alega que el acto fue una "violación flagrante" de sus derechos constitucionales y resultó en "un daño significativo y duradero".

Este jueves, la ciudad tiene previsto votar sobre un acuerdo propuesto que otorgará a Simms $205,000, de acuerdo a The Washington Post y San Antonio Express-News.

Según cita The Washington Post, el incidente ocurrió una noche de agosto cuando Simms esperaba a su novio en una acera y hablando por su celular. Fui ahí que agentes de la Policía llegaron a la escena para investigar una posible actividad de drogas. Según los informes, un detective de la policía dijo que había visto a Simms, que tiene antecedentes penales, y otra mujer caminando debajo de un paso subterráneo de la carretera donde parecían vender drogas.

La detective obtuvo el consentimiento para registrar el vehículo de la mujer, pero no encontró algo. Asimismo, no detecto sustancias u objeto sospechoso por encima de la ropa de la demandante. Sin embargo, preguntó si podía quitarse los pantalones cortos, haciendo una pequeña charla mientras continuaba la búsqueda. En ese momentos, Wilson no tenía orden judicial.