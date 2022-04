"Ven pronto, ayúdame... me acaba de disparar": joven llama a su mamá antes de que su pareja la matara

"Ella le llamó a la 1:20 de la mañana pidiéndole ayuda a su mamá. Primero le dijo: 'Mami... sí, mami, estoy bien no te alteres. No te asustes, pero necesito tu ayuda, ven pronto, ayúdame porque me acaba de disparar y estoy herida de una pierda y estoy sangrando mucho. Háblale a la ambulancia, háblale a la Policía para que vengan a ayudarme", contó la abuela de la víctima, María Gaitán.