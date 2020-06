Sanitarios en San Antonio mantienen protocolos de seguridad con portadores de coronavirus asintomáticos

SAN ANTONIO, Texas.- El director del Distrito Metropolitano de Salud , Dawn Emerick , dijo que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicara a principios de esta semana que las personas asintomáticas no transmitían el coronavirus, las autoridades locales de San Antonio no iban a cambiar los protocolos respecto a las personas que no presentan síntomas.

Las declaraciones de Emerick se dieron el mismo día que la OMS aclaró que no existen suficientes datos sobre las personas enfermas con Covid-19, pero que no presentan síntomas. Por lo que el organismo invalidó las declaraciones hechas en las que indicaban que los que son portadores de la enfermedad, pero que no tienen sintomatología no sean un punto de contagio en la comunidad.