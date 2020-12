"Tener una Navidad virtual es mejor que planificar un funeral en año nuevo": alcalde de San Antonio ante alza de coronavirus

Alerta en los celulares y la posibilidad de un toque de queda

Hasta ahora, Nirenberg y el juez del condado de Bexar, Nelson Wolff, no planifican implementar un toque de queda nocturno durante el fin de semana festivo como lo hicieron durante el Día de Acción de Gracias. Los funcionarios de Metro Health no han recomendado dar ese paso, pero no se ha descartado.