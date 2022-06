“No portaba radio” el comandante encargado de atender el tiroteo en escuela de Uvalde, según senador

Durante una conferencia Gutiérrez aseguró: “La autoridad estatal no sabe a quién le estaban comunicando la policía de Uvalde las llamadas al 911. Lo que sí sabemos es que las llamadas al 911 no se estaban comunicando al comandante del incidente, el oficial Arredondo. Se estaban comunicando a un policía de Uvalde. Y la agencia estatal con la que he hablado no me ha dicho quién es”.