Residentes de San Antonio "recordarán a los niños abortados"

La actividad es organizada por Citizens for a Pro-life Society, Priests for Life y Pro-life Action League. Entre los invitados habrá adolescentes de secundaria, preparatoria y universitarios de Students for Life of America (SFLA), quienes dicen que sus creencias sobre la vida humana están siendo atacadas. La Coordinadora de SFLA, Sarah Zarr, dice que los millennials y la Generación Z de UTSA y otros campus universitarios se están dando cuenta de lo valioso que es el regalo de la vida y están respondiendo al llamado para poner fin a los abortos en San Antonio.