Pensó que el coronavirus era una mentira, pero luego de padecerlo quiere ayudar a salvar vidas

"Feliz domingo. Ya amaneció miren que bonita entra el sol por la ventana. Hasta me da gusto verlo porque es lo único que puedo mirar por aquí. Midan su distancia física. Aprendan todos de lo que me está pasando. No subo este video para causar lástima, si no para que tomen consciencia de que el coronavirus es algo serio. Hoy me tocó a mi, luego les puede tocar a ustedes. Cuídense por favor y hagan caso. Yo no hice caso y miren las consecuencias", indicó Barbosa en el video que publicó el domingo pasado en su página de Facebook.